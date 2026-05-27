Excarcelado y herido un conductor tras una aparatosa colisión contra un árbol en Brión

El vehículo quedó muy dañado tras la colisión y la intervención de los bomberos para la excarcelación Cedida

Un hombre ha resultado herido en la noche de este martes en Ferrol al colisionar con su vehículo contra un árbol en la carretera que une Brión con Valón, confirman fuentes municipales y del 112 Galicia.

La Central de Emergencias recibió la llamada de un particular en torno a las 22.10 horas, trasladándoles que el único ocupante del coche estaba inconsciente y atrapado en el habitáculo como consecuencia del fuerte impacto.

Los Bomberos de Ferrol recibieron la alerta sobre las 22.20 y se trasladaron hasta el punto, teniendo que afanarse para la excarcelación del conductor, que estaba herido y tuvo que ser atendido y trasladado posteriormente al centro hospitalario en una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Hasta la zona se desplazaron también la Policía Local y los efectivos de Protección Civil. Confirma el Concello que una vez retirado el vehículo por parte de la grúa, los Bomberos tuvieron que cortar el árbol contra el que colisionó el vehículo por haber riesgo inminente de caída descontrolada a la vía.