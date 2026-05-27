El PSOE carga contra el gobierno local por la demora en las obras del castillo de San Felipe

El Concello señaló que los trabajos se encuentran a un 50% de su finalización Jorge Meis

La rehabilitación del castillo de San Felipe, una de las obras clave de este mandato y de los ejes de la candidatura ferrolana a Patrimonio de la Unesco, se encuentra atrapada en un limbo administrativo que podría poner en riesgo su financiación europea. De esta situación volvió a alertar este miércoles el grupo municipal socialista, que responsabilizó directamente al Concello de la situación de parálisis en la que está el proyecto.

A través de un comunicado, la formación calificó de “caos absoluto” el estado de los trabajos, asegurando que esta coyuntura deriva “da desidia, falta de xestión e nulo seguimento” de las obras por parte del Consistorio. En este sentido, el concejal Julián Reina señaló que desde la agrupación se lleva avisando al ejecutivo durante meses de la deriva del proyecto y de las consecuencias que iba a tener a nivel de financiación.

Renuncia

Uno de los puntos que destacó el edil fue la renuncia, a mediados del presente mes de mayo, de la directora de obras de la iniciativa, que, según afirmaron desde el PSOE, “viuse obrigada a pedir a extinción do seu contrato” al constatar que las labores durarían prácticamente el doble de lo inicialmente estipulado –de once a unos veinte meses–. Asimismo, también señalan que siguen pendientes de abono las facturas de las tres últimas certificaciones de la profesional –sobre un 27,2% de sus honorarios–.

A raíz de esta situación, apuntan, se tuvo que paralizar oficialmente la obra, teniendo ahora que tomar la empresa adjudicataria “medidas de urxencia” para garantizar la seguridad en el recinto hasta que se retomen los trabajos.

Requerimientos

Por su parte, el gobierno local de Ferrol ha querido responder a estas acusaciones señalando a la compañía como responsable de esta tesitura, al tiempo que recordaba que el nivel de ejecución se encuentra en un 50%. A este respecto, el Concello aseguró que “debido a los reiterados incumplimientos de los plazos de ejecución” se realizaron “numerosos” requerimientos y advertencias a la firma, Cabero Edificaciones.

Así, afirmó que, ante esta situación, se está “analizando la fórmula jurídica más adecuada” para poder retomar los trabajos y garantizar su finalización. Respecto a la posibilidad de perder la financiación de los fondos Next Generation, de casi un millón de euros, el ejecutivo ferrolano apuntó que se encuentra a la espera de una resolución del Gobierno central para ampliar el plazo de ejecución de este proyecto.