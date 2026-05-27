El metal mantiene el pulso antes de la reunión de esta tarde con la patronal

La marcha recorrió la avenida de Esteiro hasta llegar al puente de As Pías Daniel Alexandre

Sin incidentes reseñables y “coa moral intacta”, según señalaron los portavoces de los sindicatos CCOO, CIG y UGT, discurrió la tercera –segunda consecutiva– jornada de huelga del sector siderometalúrgico en la provincia de A Coruña, un día antes de sentarse en la mesa de negociación con la patronal, este jueves a las 16.30 horas en la sede de la Confederación de Empresarios de A Coruña.

El encuentro será determinante porque es el primero que se celebra tras el paro y con la amenaza de tres nuevas jornadas de huelga, previstas del 9 al 11 de junio, si no se producen “avances significativos e satisfactorios para os traballadores e traballadoras do sector”, afirmó ayer Serxio Martínez, secretario comarcal de la Federación de Industria de la CIG.

Los portavoces sindicales respondieron al comunicado de las organizaciones empresariales de la mesa de negociación en las que aseguraban que la aceptación de las medidas propuestas por la parte social son “poco realistas” en un contexto de subida de costes y podrían amenazar la sostenibilidad de muchas empresas. “O certo”, explicó Martínez, “é que na mesa non existen contrapropostas por parte da patronal, pois nin sequera se está dando esa discusión. A patronal vai ter que moverse, e moito, porque, se non vai ser imposible alcanzar un acordo”.

Además, el responsable de la CIG se refirió a las diferencias con respecto a la negociación en Pontevedra. “Non ten nada que ver porque as patronais non son exactamente as mesmas e, de feito, o ritmo de negociación foi moi diferente: aquí non quere negociar porque non se quere reunir. Nós dixemos desde o primeiro momento que queriamos asinar o convenio antes do verán, pero a patronal só quere que esteamos sen convenio a finais de ano, e iso non o aceptamos”.

Seguimiento

Los sindicatos volvieron a manifestar este miércoles su satisfacción por la respuesta de los trabajadores y trabajadoras del sector, con un paro “total e absoluto no centro máis grande que temos, que son os estaleiros, e a meirande parte das empresas dos polígonos están tamén paralizadas. Os tres sindicatos coincidimos en que a convocatoria é un éxito rotundo”.

La manifestación se dirigió entonces por la avenida de Esteiro hacia el puente de As Pías, un lugar simbólico de las luchas pasadas del sector naval, aseguró el representante de CCOO, Marcos Vázquez, que, además, añadió Antonio López, de FICA-UGT, permite “visibilizar a nosa loita ante a cidadanía”.