El Concello buscará “todas as fórmulas posibles” para apurar el arreglo del paseo de Caranza

La plataforma se derrumbó a raíz del tren de borrascas registrado a comienzos de año Daniel Alexandre

El gobierno local de Ferrol se comprometió este miércoles a buscar “todas as fórmulas posibles” para ofrecer una solución al derrumbe de la pasarela del paseo marítimo de Caranza. Así lo expresó tras hacerse público un informe de Demarcación de Costas relativo al tramo afectado en el que se detalla que el Concello puede “promover e implementar las actuaciones de defensa necesarias para el uso, mantenimiento y conservación” de este vial.

A este respecto, el Consistorio recordó que el desprendimiento del talud en cuestión “supera” dichas atribuciones y que carece de documento alguno del Gobierno central “que lle outorgue o dominio desa pasarela”. En cualquier caso y aún siendo el organismo dependiente del Miteco el responsable de la infraestructura, el ejecutivo ferrolano reiteró que buscará la forma de que “se actúe de emerxencia”.

Cabe recordar que esta misma semana y ante este conflicto de competencias, la Asociación de Vecinos de Caranza remitió una serie de escritos al Concello, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y la Demarcación de Costas “para dirimir la titularidad y depurar responsabilidades (...) y las posibles consecuencias del estado de abandono en el que se encuentra la zona”, alertando además del peligro de que se desprendan algunos elementos que siguen sueltos.