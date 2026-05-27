El BNG ferrolano llevará a pleno la integración de Asfedro en la sanidad pública de Galicia

Los nacionalistas recordaron que la entidad pasa por una situación de inestabilidad financiera D.A.

El grupo municipal del BNG llevará al pleno ordinario del mes de mayo, que se celebrará mañana por la tarde en el palacio consistorial de Ferrol, una moción para defender la integración de la Asociación Ferrolana de Drogodependencias (Asfedro) en el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

A través de esta propuesta, los nacionalistas buscan que el Concello inste a la Consellería de Sanidade a realizar esta incorporación, recordando que es una medida que ya se ha tomado con otros centros de Galicia. Asimismo, la formación apuntó que se trata de una reivindicación histórica de la entidad “orientada a garantir que a atención á prevención e tratamento integral das personas con problemas derivados do consumo de drogas e que os distintos tipos de adiccións reciban o mesmo tratamento que calquera outra prestación sanitaria pública”.

En esta línea, desde el BNG se advirtió de que Asfedro sufre, desde hace años, una situación de inestabilidad financiera derivada precisamente de su dependencia de “subvencións e convenios”, que condicionan su actividad.