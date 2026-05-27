Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El BNG ferrolano llevará a pleno la integración de Asfedro en la sanidad pública de Galicia

La formación busca que el Concello inste a la Xunta a tomar una medida ya adoptada con otros centros similares

Redacción
27/05/2026 18:53
Concejales del PSOE y el BNG en el pleno de septiembre
Los nacionalistas recordaron que la entidad pasa por una situación de inestabilidad financiera
D.A.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El grupo municipal del BNG llevará al pleno ordinario del mes de mayo, que se celebrará mañana por la tarde en el palacio consistorial de Ferrol, una moción para defender la integración de la Asociación Ferrolana de Drogodependencias (Asfedro) en el Servizo Galego de Saúde (Sergas).

A través de esta propuesta, los nacionalistas buscan que el Concello inste a la Consellería de Sanidade a realizar esta incorporación, recordando que es una medida que ya se ha tomado con otros centros de Galicia. Asimismo, la formación apuntó que se trata de una reivindicación histórica de la entidad “orientada a garantir que a atención á prevención e tratamento integral das personas con problemas derivados do consumo de drogas e que os distintos tipos de adiccións reciban o mesmo tratamento que calquera outra prestación sanitaria pública”.

En esta línea, desde el BNG se advirtió de que Asfedro sufre, desde hace años, una situación de inestabilidad financiera derivada precisamente de su dependencia de “subvencións e convenios”, que condicionan su actividad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620