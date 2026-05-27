El “arma de educación masiva” de la compañía Timaginas conmemora a Elcano en Ferrol

Esta producción recorrió 50 puertos de España en su anterior gira, por el aniversario de la primera vuelta al mundo Cedida

La compañía Timaginas acaba de recuperar la obra ‘Magallanes Elcano. La primera vuelta al mundo’, una pieza dirigida a todos los públicos que, en su representación en Ferrol (este viernes 29, en el Jofre), se exhibirá exclusivamente a escolares. Estos espectadores aprovecharán no solo la oportunidad de aprender sobre una expedición pionera a través del teatro, sino de hacerlo a través de un equipo profesional que se especializó, en sus 18 años de trayectoria, en títulos clásicos, relatos históricos o en plantear propuestas que lleguen al público juvenil.

El espectáculo fue ideado para celebrar el aniversario, en 2021, de la primera vuelta al mundo realizada por Magallanes y Elcano en el siglo XVI, una propuesta que “presentamos al Ministerio de Cultura y la seleccionaron como cita obligatoria” para la efeméride, destaca la directora. En este 2026 se conmemoran 500 años de la muerte de este último marino, Juan Sebastián Elcano, por lo que Timaginas la recupera, ahora con la colaboración de la Armada.

Ya se podría adivinar un nuevo éxito después del obtenido en esa primera experiencia con el texto escrito por el dramaturgo Armando Jerez, que dirige la compañía junto a María Rodríguez, y que se realza con la banda sonora original de Jesús Martín Fernández “un compositor y un neurocirujano muy reconocido”, apunta.

La historia empieza con la propia expedición y se va deteniendo en los distintos puertos de paso en la ruta, un recorrido “complicado”, recuerda María Rodríguez, porque Magallanes fue considerado un traidor a su corona, la portuguesa, al mismo tiempo que los españoles lo rechazaban como capitán, por lo que en la travesía “hubo varios motines y tuvo que morir mucha gente por el camino”, continúa.

Juan Sebastián Elcano tomó el mando una vez el portugués “llegó a la isla de las especies, pero le hicieron una trampa y lo mataron”, señala la directora que, en definitiva, resalta la importancia de dar a conocer un episodio que “cambió toda la cartografía y la concepción que se tenía del mundo”.

En escena, el montaje se articula simbolizando las cinco naos que se emplearon y, “a través de un sistema técnico de unos power drop, van cayendo y hundiéndose mientras se van perdiendo en el viaje”, de manera que el espectador acompaña al elenco “hasta que finalmente solo queda en pie la nao ‘Victoria’, destrozada y muy maltrecha”, pero aún así “consigue llegar a España de vuelta”.

Compañía

Timaginas tiene más de 200 alumnos en su academia e imparte clase en siete colegios, por lo que permanece cerca de la realidad de las nuevas generaciones, “el futuro del teatro”.

Además de entender la disciplina como un “arma de educación masiva”, la directora vaticina el resurgir de una forma de conexión humana que, en un contexto tan atravesado por lo tecnológico, “creo que a partir de ahora se disfrutará más que nunca porque va a ser eso que queda de virgen y de artesanía de las emociones”.