Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Chelo Loureiro recoge en Toledo la Medalla de Oro a las Bellas Artes de 2024

Es una de las 38 personalidades premiadas en 2024

Redacción
27/05/2026 23:40
WhatsApp Image 2026-05-27 at 17.12.28
Loureiro, con el resto de los galardonados, ayer
Ministerio de Cultura
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La cineasta ferrolana Chelo Loureiro, ganadora de cuatro premios Goya por otras tantas películas de animación, recibió este miércoles en Toledo la Medalla de Oro a las Bellas Artes con las que el Gobierno de España la distinguió, junto a otras 37 figuras de todo el Estado español, en diciembre de 2024.

Loureiro, una de las voces más prestigiosas de la industria del audiovisual, participó en un acto presidido por Sus Majestades los Reyes en el Teatro de Rojas y en el que intervinieron el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. En nombre de los galardonados pronunció unas palabras el actor Josep María Pou, y también pudo disfrutarse de la interpretación del cantaor flamenco José Mercé, reconocido en esta misma convocatoria con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024.

De Chelo Loureiro destaca el Ministerio de Cultura su faceta como productora y directora cinematográfica española especializada en cine de animación. También su condición de fundadora de Abano Producións en 2007. Además, es responsable de la internacionalización del Clúster Audiovisual Galego, miembro de la Academia Galega do Audiovisual y de la Acadèmia del Cinema Català, además de directiva de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, así como activista por el reconocimiento de las mujeres dentro del campo audiovisual y miembro de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales.

La productora ferrolana comparte galardón con nombres como los Aitana Sánchez-Gijón, Eduard Fernández, los grupos Los Planetas y Camela o el músico y compositor –fallecido en diciembre del año pasado– Roberto Iniesta, fundador de la banda Extremoduro. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620