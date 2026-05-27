Caótico comienzo de las obras de reparación de la calle de la Iglesia

Los trabajos de arreglo del firme de la calle de la Iglesia próximos a su cruce con Rubalcava comenzaron en la tarde de este miércoles, suponiendo desvíos de tráfico a la altura de la plaza de Galicia y Concepción Arenal para los vehículos pesados.

Los turismos pueden, en teoría, seguir circulando con normalidad, pero lo cierto es que se han registrado varios atascos por incompatibilidad de las tareas que se están ejecutando y el flujo de vehículos en la zona, a los que se suman quienes salen del aparcamiento del Cantón.

Así, en torno a las 18.20 horas, los operarios estaban descargando materiales y se registraron retenciones, tanto en Iglesia como en la bajada por Tierra.

El Concello restringirá la circulación de vehículos pesados en la calle Igrexa por obras Más información

Los coches, mientras dure la obra —está previsto que rematen en la mañana del lunes, 1 de junio—, tienen que subir por un tramo de acera que se ha rebajado para continuar con la marcha.