Arrancan las obras de arreglo del parque Pablo Iglesias

El estado de las arquetas provocaban inundaciones durante los meses de lluvia Emilio Cortizas

Operarios del servicio de Parques e Xardíns del Concello de Ferrol iniciaron esta mañana los trabajos de arreglo y mejora del parque Pablo Iglesias, punto de unión de los barrios de Esteiro, Ultramar y Recimil. Según detalló la Concellería de Obras, la primera fase de estas labores será el saneamiento, reparación y sustitución de piezas dañadas de las actuales canalizaciones de recogida de aguas pluviales, una de las principales demandas vecinales, pues además de provocar inundaciones en época de lluvia, también suponían un riesgo para los viandantes.

Las actuaciones previstas continuarán con la revisión integral del sistema de riego, también en un estado avanzado de deterioro, reponiendo “pezas e elementos que presenten danos ou deficiencias no seu funcionamento”. De igual modo, la intervención contempla la mejora de los caminos interiores mediante la aplicación de una nueva capa de firme, el nivelado de la superficie y su estabilización, así como el plantado de nuevas especies vegetales –que no se han detallado–.

Por otro lado, desde la Concellería que dirige José Tomé también se informó de la realización de trabajos de conservación en la avenida Nicasio Pérez (FE-13), en A Gándara. En este caso, la empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento viario acometió el repintado del talud y el barnizado de los bancos próximos a la carretera de Castilla.