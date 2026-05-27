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Concierto

Andrés Suárez vuelve a su tierra para presentar ‘Lúa’, el disco que expone al mundo sus dos caras

El concierto se celebrará este viernes en el Auditorio de Ferrol

Redacción
27/05/2026 23:05
Última visita a Ferrol del artista, que vendrá con la banda de siempre
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Emilio Cortizas
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El cantautor ferrolano Andrés Suárez actuará en el Auditorio de Ferrol el viernes 29, a las 20.30 horas, en un concierto en el que presentará a sus “paisanos” su último trabajo discográfico, ‘Lúa’, el último de una trayectoria de 25 años. Como el propio satélite, este nuevo álbum se distingue de todo lo anterior por unir las dos caras del artista, más íntima y más vitalista, en una obra que transita por muy distintas fases. 

Considerado uno de los máximos exponentes de la nueva canción en español, el ferrolano saca a la luz una de las propuestas más trascendentales dentro de su carrera, surgida a raíz de uno de los momentos más oscuros de su vida a nivel personal. Sin embargo, el proceso acaba convirtiendo a ‘Lúa’ en todo un retrato de la vida humana a nivel emocional.

Andrés Suárez en el mismo escenario al que volverá en el mes de mayo, en este caso hace tres años, en un concierto enmarcado en la gira ‘Viaje de ida y vuelta’

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