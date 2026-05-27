Abierto el plazo de inscripción para los campamentos de verano del Concello de Ferrol

En total, habrá disponibles 440 plazas distribuidas entre los dos meses Cedida

Los padres, madres y tutores legales de menores empadronados en el término municipal de Ferrol podrán inscribir, a partir de mañana mismo, a los pequeños en los campamentos infantiles para este verano. De ello informó este miércoles la Concellería de Muller, Igualdade e Familia, recordando que el principal objetivo de este servicio es el fomento de la conciliación.

Tal y como detalló en su momento el gobierno local, esta prestación estará operativa durante los meses de julio y agosto –23 y 21 días respectivamente–, de lunes a viernes en horario de mañana –de 08.30 a 14.30 horas–. En este sentido, desde el área que dirige Elvira Miramontes se señaló que habrá disponibles un total de 440 plazas: 270 durante el primer mes y 170 en el segundo.

El plazo de presentación de solicitudes, que se realizará a través del Rexistro Xeral del palacio consistorial, finalizará el próximo 11 de junio.

Requisitos

En cuanto a los requisitos para acceder a una de las vacantes disponibles, además de estar empadronado el menor en el concello, se destacó el estar dentro de los límites de edad –entre los tres años cumplidos antes del 1 de julio y los 14 después del 1 de septiembre–.

Las solicitudes se aceptarán según el orden de inscripción y de acuerdo a una serie de criterios, como que los progenitores sean víctimas de violencia de género, que sean familias monoparentales o que ambos padres trabajen.