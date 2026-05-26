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Diario de Ferrol

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Ferrol

Visita al Campus Industrial de la secretaria general de la Alianza Emerge, una red universitaria

Une campus ubicados en Irlanda, Grecia, Alemania, Noruega, Chipre, Francia, Eslovaquia y España

Redacción
26/05/2026 20:47
Ana Ares recibió este martes a la responsable de esta red universitaria
Ana Ares recibió este martes a la responsable de esta red universitaria
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La vicerrectora del Campus Industrial de Ferrol y Responsabilidade Social, Ana Ares, y su director, Marcos Míguez, recibieron este martes a Lesley Le­lourec, secretaria general de la Alianza Emerge, un puesto que está vinculado a la University of Limerick de Irlanda como institución coordinadora del Proyecto Erasmus+ en el que participan nueve universidades de regiones periféricas de Europa, entre ellas la UDC. 

Junto a ella, estuvo en la ciudad naval Pablo Rodríguez-Vellando, líder de investigación de esta iniciativa, profesor de la Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos e integrante del Grupo de Investigación Enxeñería da Auga e e do Medio Ambiente de la UDC, acompañado del coordinador de la Alianza en la institución coruñesa, Marceliano Rodríguez. 

Tras la recepción institucional, explican desde el Campus, la comitiva se desplazó al Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni), donde fueron recibidos por su directora, Belén Montero, conociendo a lo largo de su visita otros departamentos como el Laboratorio de Mecánica de Fluidos, el de Propiedades Térmicas e Reolóxicas de Materiais (Proterm) y también el Canal de Ensaios Hidrodinámicos, además de mantener una reunión con el Grupo Integrado de Enxeñaría y del Laboratorio de Enxeñaría Mecánica. 

La Alianza Emerge, que une campus ubicados en Irlanda, Grecia, Alemania, Noruega, Chipre, Francia, Eslovaquia y España, busca promover la inclusión, innovación y movilidad en el ámbito universitario y tejer espacios comunes. 

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