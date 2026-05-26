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Ferrol

Recinor y el Rotary Club organizan una nueva jornada de limpieza de playas en Caranza

La iniciativa se celebrará el próximo sábado a partir de las diez de la mañana

Redacción
26/05/2026 19:41
Edición del pasado 2025 de esta iniciativa solidaria, en la playa de O Vilar
D. Alexandre
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La empresa ferrolana Recinor, especializada en gestión de residuos, y el Rotary Club de la ciudad naval celebrarán el próximo sábado, día 30, una nueva edición de su iniciativa “En la playa, solo arena”. La propuesta, que en esta ocasión arrancará a las diez de la mañana en el arenal de Caranza, tendrá, como en años anteriores, un doble objetivo: por un lado, dar mayor visibilidad a la necesidad de cuidar de estos espacios naturales; y, por el otro, la recaudación de fondos con fines solidarios.

Así, la jornada de limpieza contará con la colaboración y asesoramiento de la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), además de la labor voluntaria de la Asociación Nuestra Señora de Chamorro y el Grupo Scout 19 –si bien la participación está abierta a la ciudadanía, que podrá incribirse con el formulario alojado en la web de Recinor–. En cuanto a las donaciones, las empresas adscritas –de momento 2KSystems, Viaxes Galitur y OK3 Seguridad Industrial– aportarán un euro por cada kilogramo de residuos recogido del arenal ferrolano, que irán destinados a sufragar la actividad de Fundación Aperta, una entidad local especializada en el apoyo de personas con discapacidad intelectual o de desarrollo en situación de desprotección.

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