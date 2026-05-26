Encontro literario
O Ateneo Ferrolán organiza o primeiro ‘Café literario en galego’
Este venres 29 terá lugar o encontro no ambigú do centro cultural
Este venres 29, de 18.30 a 20.00 horas, o Ateneo Ferrolán anima a participar no primeiro encontro de ‘Café literario en galego’, no ambigú que acollen as instalacións da rúa Magdalena.
Non existe ningunha temática nin libro establecido, e as persoas interesadas en participar terán como único requisito traer seleccionado un texto escrito por eles mesmos ou a proposta dunha lectura ou dun autor que utilice a lingua galega para falar del.