La Xunta saca a licitación la dirección de obra para tres rehabilitaciones del Rexurbe

Recientemente se licitó el servicio de control de calidad de una de las obras Daniel Alexandre

La Xunta, a través de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, ha sacado a licitación la dirección de obra para la rehabilitación de tres edificios en el casco histórico de Ferrol, en el marco del plan Rexurbe. El encargo, tal y como recogía este martes la Plataforma de Contratación de Galicia, cuenta con un presupuesto de 131.823 euros e incluye además otros tres inmuebles en las localidades de Lugo y Ribadeo, siendo el lote 2 el de la ciudad naval.

Así, las actuaciones ferrolanas se corresponden al edificios situado en el número 21 de la calle San Francisco –que contará con dos viviendas protegidas–, el 6 de Rastro –con un solo hogar– y el 4 de Argüelles –también con un único domicilio–, todos ellos en el barrio de Ferrol Vello. El plazo de ejecución de las obras, por tanto, se establece en 20 meses, a los que hay que sumar otros doce en concepto de garantía. De igual modo, el contrato se plantea como una inversión plurianual, de modo que el lote de la ciudad naval, con un presupuesto total de 28.446 euros –sin impuestos– se distribuye a razón de 4.978 para el presente 2026; 17.068 para 2027 y 6.400 para el ejercicio 2028.

A nivel técnico, el edificio de la calle San Francisco contará con una vivienda de 87,6 metros cuadrados y otra de 84,3, así como un área de uso común de 3,6 metros; en el caso de Argüelles 4, el hogar tendrá una superficie de 96,7 metros cuadrados distribuidos en dos plantas de 47,7 y 48,9; y la de Rastro 6 tendrá una configuración idéntica a la anterior, pero con un tamaño ligeramente mayor, alcanzando los 110,3 metros cuadrados.

Cabe señalar que esta licitación se produce apenas dos semanas después de otra similar dentro del mismo programa autonómico, la del servicio de control de calidad de uno de los inmuebles de este último contrato, el de San Francisco 21. A este respecto, la conselleira de Vivenda, María Martínez, declinó recientemente durante una visita a Ferrol establecer un calendario para las actuaciones pendientes en la ciudad naval dentro del Rexurbe.