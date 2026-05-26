La segunda jornada de huelga del metal consigue paralizar la actividad en los astilleros y en los polígonos

Los piquetes se formaron a las 5.00 horas de este martes en los accesos a los astilleros Daniel Alexandre

Alrededor de 600 personas, según la Policía, han participado este martes en la manifestación convocada por los sindicatos que salió a las 12.00 horas del acceso principal de Navantia y acabó en el Cantón para reclamar a la patronal el "desbloqueo" de la negociación del convenio. La movilización es una de las acciones planteadas para esta segunda jornada de huelga en el sector siderometalúrgico, que comenzó a las 5.00 horas de este martes con piquetes en los accesos de las factorías y, después, también en los polígonos industriales.

Los portavoces sindicales expresaron su satisfacción con la respuesta de los trabajadores y trabajadoras afectados por el convenio, alrededor de 15.000 en toda la provincia. "Nos estaleiros a parálise na produción é total", aseguró el secretario comarcal de la Federación de Industria de la CIG, Serxio Martínez, "e a información que temos do resto dos polígonos e das empresas afectadas polo paro é que hai un amplo seguimento, aínda que somos conscientes de que nalgunha empresa entraron a traballar".

La huelga se produce apenas dos días antes de la reunión de la mesa negociadora en A Coruña. "Esperamos", añadió Martínez, "que muden as maneiras da patronal porque ata o de agora non houbo unha negociación real". En el caso de que no sea así, explicó el representante de la CIG, "os días 9, 10 e 11 de xuño convocaremos tres novas xornadas de folga ante a pasividade que estamos a ver. Non nos queda outra que avanzar na loita deste sector tan importante para esta comarca e esta provincia".

Por su parte, el secretario comarcal de CCOO, José Hurtado, apuntó que en los otros núcleos industriales afectados, A Coruña y Santiago "el 90% está parado" y que la parte social, que convoca conjuntamente las movilizaciones a pesar de presentar dos plataformas reivindicativas diferentes (aunque coincidentes en un 95% de las demandas), "seguimos sin entender la postura de la patronal, que ni siquiera ha hecho una llamada para tratar de que se suspenda el paro de hoy o de mañana". Por este mismo motivo, los sindicatos "no esperamos gran cosa" de la reunión del jueves en A Coruña, "por la actitud de las últimas horas". Además, avanzó que los trabajadores y trabajadoras están "animados para reivindicar mejoras en la calle.

El responsable de FICA-UGT de Ferrolterra, Antonio López, hizo hincapié en el seguimiento "masivo" de la segunda jornada de huelga e instó a la patronal "a sentarse a negociar dunha vez por todas de verdade e a deixar de alongar no tempo a situación sen necesidade".

Diferencias

Sobre las diferencias que separan a patronal y sindicatos, López señaló que "as liñas vermellas son todas porque aínda non propuxeron nada; levamos sete ou oito reunións e nada... Unha perda de tempo absoluta, e así é imposible chegar a un acordo sobre nada".

Hurtado reiteró que hay dos plataformas diferentes por la parte sindical, pero insistió en que "son casi iguales". "Lo básico es la vigencia, pues estamos hablando de dos años, de un incremento salarial por encima del IPC, regular la figura del fijo-discontinuo, de la subrogación, de cambiar el sistema de cálculo de la revisión anual al IPC y, además, reducir la jornada anual, cambiar el texto del convenio, pues llevamos casi diez años sin tocar absolutamente nada que tenga que ver con la nueva legislación. Hasta que no abordemos esto, los sindicatos no vamos a parar", añadió Hurtado, que recordó que la primera propuesta de las organizaciones empresariales fue un acuerdo de un año "para salir del paso" con un incremento del 3% que luego pasó al 3,5.

"A patronal", apuntó Serxio Martínez, "ten que tomar nota de que os traballadores están dispostos a ir a máis, a non conformarse co pouco que ofrecen, porque queren un convenio con melloras reais". Con respecto a las razones de que no haya un calendario más intenso, Hurtado aludió a la incorporación de Asime a la mesa de negociación.