La Policía Local detectó 17 positivos por consumo de alcohol en controles de tráfico

Un conductor fue denunciado tras intentar escapar de uno de estos dispositivos EP

La última campaña de control de consumo de alcohol y estupefacientes al volante realizada por la Policía Local el pasado fin de semana –concretamente entre las diez de la noche del viernes, día 23, y las siete de la mañana del sábado 24–, se saldó con 19 denuncias administrativas sobre un total de 500 pruebas realizadas. De ello dio cuenta este martes el Concello de Ferrol, señalando que de dicha cifra, 17 fueron por superar la tasa máxima de etanol en sangre, mientras que las dos restantes fueron por positivos en THC –principal compuesto psicoactivo del cannabis– y por cocaína, respectivamente.

Estas infracciones, no obstante, no fueron las únicas detectadas durante estos controles, que se establecieron en el puente de las Cabras, en la avenida Salvador Allende, la rotonda Uxío Novoneyra y en la intersección de Españoleto con Rochell. Así, los agentes municipales tramitaron dos denuncias por infracciones graves del reglamento de tráfico –una por circular con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada y la otra por instalar en una motocicleta un tubo de escape sin silenciador–, además de una tercera a un conductor que se negó a realizar la prueba de alcoholemia.

A todas ellas se suma otra más por circulación temeraria interpuesta a un usuario que trató de escapar de uno de estos controles. Al parecer, este vecino intentó evitar el dispositivo en el puente de las Cabras dando “marcha atrás”, siendo aprehendido poco después en la calle Panamá.