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Ferrol

La patronal dice que las medidas planteadas por los sindicatos amenazan la "sostenibilidad" de muchas empresas

Cifra en un 30% el seguimiento de la segunda jornada de huelga

Redacción
26/05/2026 18:17
Manifestación Folga do Metal
Piquete en el acceso a la factoríal
Daniel Alexandre
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La representación empresarial en la mesa del convenio siderometalúrgico de A Coruña cifra en un 30% el seguimiento de la segunda jornada de huelga en el sector y asegura que la "única vía de resolución es la negociación". Recuerda la patronal que este miércoles habrá una nueva reunión que afronta "con voluntad constructiva y con el deseo de que pueda servir para acercar posturas y avanzar en la negociación".

En esa línea, las empresas confían en que los sindicatos presenten "una propuesta actualizada". En un comunicado, la patronal asegura ser "plenamente consciente" de la importancia de "continuar mejorando las condiciones laborales de las personas trabajadoras", si bien, precisa, cree que "cualquier avance debe ser compatible con la realidad económica de las empresas coruñesas y con la sostenibilidad del tejido empresarial" en un contexto, explica, "de gran incertidumbre y aumento de costes". 

Las empresas apuntan que la parte social ha planteado incrementos salariales que "oscilan entre el 4% y el 5% anual", un sistema de revisión salarial vinculado al IPC real, una reducción "significativa" de la jornada laboral anual y semanal, el incremento de pluses y ampliación de permisos retribuidos, un complemento de la incapacidad temporal (IT) al 100% desde el primer día y "nuevas limitaciones organizativas en materias como contratación, subcontratación o utilización" de las empresas de trabajo temporal. "Algunas de estas medidas", afirma la patronal, "presentan importantes dificultades de aplicación y sostenibilidad para muchas empresas". 

Con todo, reitera la parte empresarial su "disposición al diálogo y al trabajo conjunto" para llegar a un acuerdo que "garantice la mejora de las condiciones laborales y la viabilidad y competitividad de las empresas". 

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