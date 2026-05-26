La Mancomunidade y Cofer impulsan una consulta empresarial sobre la gestión de sus residuos

La encuesta busca identificar materiales y subproductos que puedan ser reutilizados por otras empresas del área L.P.

La Mancomunidade de Concellos da Ría de Ferrol, en colaboración con la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer) está impulsando una iniciativa de economía circular de carácter supramunicipal de cara a identificar retos y oportunidades en el área en relación a la gestión de residuos y subproductos. Según detalló este martes el Consistorio ferrolano, la propuesta, un cuestionario para el tejido empresarial comarcal, está enmarcada en el programa autonómico Rede Eusumo de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, que busca “fomentar o cooperativismo e a economía social” y que financia el 80% de la misma.

El formulario, que podrá completarse hasta el próximo 5 de junio –y que se encuentra alojado en la web oficial de la Mancomunidade–, plantea 17 preguntas a través de las cuales se abordan temas como los tipos de material y residuos que genera cada compañía; las vías de gestión de estos desechos y los costes derivados de este proceso; o las posibilidades de reutilizar en otra actividad los subproductos generados. En este sentido, desde el organismo supramunicipal se incidió en que el cuestionario está dirigido tanto a empresas asentadas en polígonos industriales como en aquellas que operan en zonas urbanas, rurales, núcleos comerciales o mercados.

Otro de los aspectos que se quiere abordar a través de esta iniciativa, tal y como explicó el Concello de Ferrol, son las posibilidades de impulsar los conocidos como ‘procesos de simbiosis industrial’ entre compañías del territorio, de modo que los residuos de una puedan servir como recursos para la actividad regular de otra.

En cuanto al diagnóstico que se realizará gracias a los resultados de la encuesta, desde el Consistorio se señaló que servirá para explorar “oportunidades de aproveitamento de materiais que poidan abrir camiño a novas actividades no territorio”, principalmente aquellas relacionadas con la economía social. Asimismo, se avanzó que las conclusiones serán presentadas en varias jornadas informativas que se celebrarán en los concellos que componen la Mancomunidade.

El cuestionario

Respecto al cuestionario en sí, las instrucciones del mismo detallan que puede ser de carácter anónimo si así lo elige la empresa, que tiene una duración aproximada de diez minutos y que solo puede rellenarse uno por cada compañía.

Así, la primera ‘tanda’ de cuestiones están planteada para concretar la localización, el tamaño y el tipo de actividad de la firma, mientras que la segunda se centra más en la gestión de residuos en sí –identificando materiales, cómo se lidia con ellos y cuáles son los que mayores problemas dan–. De igual modo, también se abordan los costes derivados de estos desperdicios, además de la posibilidad de colaborar con otras empresas. Cabe señalar que muchas de las preguntas, especialmente aquellas con información sensible, son opcionales.