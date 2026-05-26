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Ferrol

La Fiscalía solicita una pena de 25 años de prisión para el presunto parricida de Narón

La Audiencia Provincial acogerá este viernes la constitución del jurado para el procedimiento

Redacción
26/05/2026 19:00
El caso proviene del Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol
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Jorge Meis
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La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá el próximo viernes, día 29, la primera sesión del juicio contra el presunto parricida de Narón. Según señala el escrito de calificación del procedimiento, dicho día se centrará en la constitución del jurado y en la lectura de informes, por lo que la vista como tal no arrancará hasta la próxima semana.

Así, la Fiscalía solicita para el hombre, de 35 años y con antecedentes penales por delitos de lesiones y contra la seguridad vial, una pena de 25 años de cárcel, así como una indemnización de 60.000 euros para cada uno de los otros dos hijos de la víctima, así como el abono al Sergas de 3.413 euros por la atención prestada al agredido hasta su deceso.

El incidente, como se recordará, aconteció en marzo de 2024, en el domicilio en el que el padre del acusado, de 66 años y con graves problemas de salud, vivía con su abuela, de 89 y dependiente. El agresor, detalla el escrito judicial, accedió a la vivienda bajo el pretexto de que tenía que descansar después de haber trasnochado. Sin embargo, tras una discusión, el encausado comenzó a golpear brutalmente a su progenitor hasta que fue detenido por la Policía. El hombre murió al día siguiente mientras estaba ingresado en el centro hospitalario.

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