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Ferrol

‘La feria del crimen’ se exhibe este miércoles dentro del ciclo ‘Clásicos Inéditos en Versión española’

Se pasará en el Torrente Ballester, con entrada libre

Redacción
26/05/2026 20:49
Fotograma de la película, estrenada en 1930
Fotograma de la película, estrenada en 1930
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El ciclo ‘Clásicos Inéditos en Versión Española’ —que exhibe películas de los 30, 40 y 50 que nunca se vieron en el cine— llega este miércoles al final de su programación trimestral con la pieza ‘La feria del crimen’, un drama clásico del director John G. Adolfi que pasó a la historia por haber sido el debut del actor James Cagney en la gran pantalla. La cita está programada para las 20.30 horas en la antigua capilla del Torrente Ballester, con entrada gratuita hasta completar aforo.

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