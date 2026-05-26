Ferrol en Común llevará al pleno la necesidad de implementar una regulación para autocaravanas

El portavoz del grupo municipal de Ferrol en Común, Jorge Suárez Emilio Cortizas

El palacio municipal acogerá el próximo jueves el pleno ordinario del mes de mayo y, en previsión a esta sesión, la formación Ferrol en Común presentó esta mañana las dos mociones que llevará al encuentro consistorial.

Así, la primera de las propuestas girará en torno a la necesidad de regular la presencia de autocaravanas y vehículos camperizados en el territorio, especialmente durante las temporadas vacacionales. A este respecto, la agrupación señaló que esta forma de turismo está cada vez más extendida y que tiene un impacto positivo en el tejido económico ferrolano, pero que la carencia de una normativa clara ha desencadenado episodios de conflicto entre los visitantes y los vecinos del municipio, especialmente en el entorno de las playas.

En este sentido, la formación recordó que la Fegamp publicó tiempo atrás una ordenanza tipo para estos vehículos a la que el Concello no se adhirió, por lo que ahora insta al gobierno local a elaborar una regulación propia “consensuada” con asociaciones de vecinos y de usuarios de estos transportes. Asimismo, exige también mejoras integrales en el área de autocaravanas de A Malata.

La segunda moción planteará la posibilidad de establecer un servicio municipal de alquiler de bicicletas eléctricas. Ferrol en Común considera, en este sentido, que la ciudad cuenta con las características idóneas para implantar este sistema, como ya se ha hecho en otras grandes ciudades europeas, además de ser una medida compatible con la iniciativa municipal ‘Ferrol, Axenda Urbana 2030’. En esta línea, el grupo municipal propone solicitar fondos comunitarios para aplicar esta iniciativa, así como la realización de campañas de sensibilización.