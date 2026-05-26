El sexto Festival Ilustrado de Ferrol apuesta por convertirse en cohesionador de la ciudad

Carmen Martín pintando en AVV A Magdalena Ferrol de la Ilustración Jorge Meis

Quien todavía no se haya implicado en el Festival Ilustrado de Ferrol, un evento que ha tenido una enorme evolución desde que empezó a celebrarse, alcanzando este viernes 29 y sábado 30 su VI edición, ignorará las distintas capas de una propuesta que va más allá de participar en actividades con vestidos de época. Esta es una iniciativa decisiva para la candidatura de la ciudad a Patrimonio Mundial, en base a la singularidad que adquirió con su transformación paisajística y arquitectónica en el siglo XVIII, y el triunfo pasa por la implicación masiva de los habitantes en la recreación de este movimiento, durante dos días, en las calles.

“Llama mucho la atención desde fuera”, apunta Patricia Pérez Marín, presidenta del Centro de Iniciativas Turísticas, Económicas e Sociais –Cites– de Ferrol, organizador del festival, sobre este evento único en España que ya atrajo en anteriores ocasiones a público de países extranjeros, como Argentina y Reino Unido; de otras Comunidades Autónomas, como Madrid; ciudades de Galicia como A Coruña, con algún grupo que ya se prevé que repita, y, por supuesto, ferrolanos, ferrolanas y más vecinos de la comarca.

Alcanzando la sexta edición, desde la organización están “contentísimos” porque “la participación aumenta todos los años”, y sobre el aplazamiento de la presente convocatoria por las previsiones de lluvia en los días marcados inicialmente, “parece que acertamos” en cuanto al tiempo. No obstante, también hacen autocrítica y, con vistas al futuro, pretenden “darle una vuelta” al tema de las fechas para no perjudicar al público que viene desde más lejos.

En cualquier caso, los que no pueden faltar son los habitantes locales, por lo que para este VI Festival Ilustrado de Ferrol se viene preparando el ambiente desde mucho antes de que todo suceda. Ya desde el pasado mes de febrero, la pintora y maestra Carmen Martín, de la Escola Aberta de Arte, ha ido retratando a vecinos y vecinas que se prestaron a posar caracterizados de época, en algunos casos llegando a confeccionarse su propio vestido. El claro signo de éxito a la hora de implicar a la gente de la zona de esta manera se constatará al ver estos atuendos, que se lucen con sus modelos en una exposición por los escaparates del barrio de A Magdalena, que “está teniendo una muy buena acogida”, destaca Patricia Pérez.

Los ferrolanos de hoy, a través del filtro de época de Carmen Martín por el Festival Ilustrado Más información

Con este mismo fin, Carmen Martín también fue la encargada de realizar, en la tarde de este mismo martes, una obra de gran formato en la calle Galiano, tomando como modelo a una mujer que se situaba en el escaparate de uno de los puntos de interés en este evento. Asimismo, igual que anteriormente se propusieron talleres de costura, este año se innovó con la oferta de clases de bailes ilustrados, que se celebraron entre el pasado mes de abril y este mismo mayo por distintos barrios y parroquias, gracias al trabajo en colaboración con las asociaciones vecinales. Esta conexión con los habitantes de todo el municipio será el camino a seguir por la organización, que, aun con la sexta edición por celebrar, ya está pensando en nuevas vías atractivas para el público que potencien los lazos con estas agrupaciones.

Programa

Dejando a un lado las actividades previas al VI Festival Ilustrado, en la agenda del evento se pueden encontrar otras muchas novedades, como puede ser el espacio de venta de productos ilustrados que se situará en la plaza de Amboage, el viernes de 18.00 a 20.30 y el sábado, además de este mismo turno de tarde, también abrirá de 11.30 a 14.00 horas. En los puestos se podrán encontrar desde bisuterías para animar a caracterizarse (precio único de 5 euros y, con la compra, regalo de un camafeo), pasando por tazas con edificios ilustrados y hasta un postre ideado para la ocasión por la confitería París, que ha decidido adaptar sus solicitados canastillos de coco a la época, utilizando almendra.

Tampoco se había visto nunca la recreación de un gran duelo al estilo del siglo XVIII, previsto para las 12.30 del sábado, sin cambiar de escenario. De la misma manera, la colaboración con la Escola Aberta de Arte posibilitará la oferta, de 11.30 a 14.00 horas, de retratos ilustrados en vivo y venta de las obras, con cita previa contactando con el 657 033 782. Asimismo, el aperitivo de la noche del viernes, que “los años anteriores se hizo en el Arsenal”, recuerda la presidenta de Cites, cambiará de localización a la residencia militar El Baluarte. Esta sesión nocturna es gratuita, como todas las actividades del festival, aunque se limita a las personas caracterizadas, ya sea con sus propios trajes o con los que se pueden alquilar, y tiene un aforo de 120 plazas (inscripciones en un mensaje escrito de Whatsapp al 643 478 499).

Festival Ilustrado de Ferrol: toda la programación del evento que se celebra el 29 y 30 de mayo Más información

Los asistentes serán recibidos al son de Nuestra Señora del Carmen, una de las bandas locales que participan en esta edición del evento junto a Nosa Señora do Nordés-OJE Ferrol, Cristo de la Buena Muerte y cornetas y tambores de Nuestro padre Jesús Nazareno.

Continuando con el programa de la primera jornada, destaca la inauguración de este año, en el que se conmemorará el 300 aniversario que se cumple en este 2026 de la ciudad de Ferrol como Departamento Marítimo. Por otra parte, se podría distinguir la celebración de la segunda edición del encuentro de influencers locales, al que está previsto que asistan este año Sara Noguerol, Inés Santiago, Carmen Cuadrado y Mar Dorrio.

Además, se retoma una propuesta para terminar el sábado, a las 22.00, de la mano de Teatro Calavera, que “lleva participando en el festival desde la primera edición”, y esta vez llevará ‘Terror Ilustrado’ al Cantón.

Caracterización

Este jueves 28 es el último día para alquilar trajes de la Ilustración en el local de la AVV de A Magdalena, en la calle Galiano 26, de 18.30 a 20.30 horas. La organización dispone de dos proveedores diferentes para incentivar la participación del público, de la misma manera que se anima a consultar las numerosas posibilidades de caracterizarse por sus propios medios, ya que en esta época existe “un abanico muy grande”, tal y como destaca Patricia Pérez Marín.

Concretando las dos opciones de alquiler, existe una con diseños “más trabajados porque es una empresa que se dedica a alquilar trajes para ópera, para representaciones, para películas...”, relata la organizadora en referencia a la firma compostelana Chimpos, y “la persona que lo lleva trabaja también con la Televisión de Galicia”, y su ropa se luce en series como ‘Rapa’.

En este caso más profesional, los trajes de mujer se ofrecen a 50 euros y a 40 los de hombre, mientras que las opciones más asequibles se pueden alquilar por 20 euros.