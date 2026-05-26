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Ferrol

El Colegio Médico provincial pasa de los 8.000 miembros, un 10% de ellos ejerciendo en Ferrol

Ahora tendrán más peso en el Cgcom para defender los intereses de sus colegiados

Redacción
26/05/2026 20:42
Inauguración del colegio de médicos
El Colegio inauguró sede en Ferrol a principios de este mes de mayo
Jorge Meis
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El Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña alcanzaba este martes la cifra de 8.010 miembros, un “hito histórico”, dicen, que les consolida entre las diez corporaciones médicas más importantes de España y les otorga una repercusión directa en su capacidad de influencia a nivel nacional. 

No en vano, recuerdan que, en virtud del sistema de voto ponderado del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (Cgcom), al traspasar esa barrera, el ente coruñés tendrá ahora cuatro y no los tres votos que tenía hasta el momento, reforzando su “peso en la toma de decisiones, teniendo una mayor capacidad para defender los intereses de los profesionales de la provincia”, valoran. 

En cuanto a la radiografía del colectivo en la actualidad, señalan en primer lugar que se está feminizando, al suponer las mujeres ya el 55% de sus miembros, 4.406 colegiadas frente a los 3.604 hombres. Además, por territorios de ejercicio de la profesión, A Coruña es el lugar con un mayor porcentaje (55%), seguida de Santiago de Compostela (35%) y Ferrolterra, que acapara algo más del 10%

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Luciano Vidán, presidente del Colegio, sostiene que haber sobrepasado los ocho mil integrantes supone “un motivo de orgullo para toda la profesión médica de la provincia, demostrando que somos una institución viva que crece y que sigue siendo referente para los médicos coruñeses, reforzando nuestra capacidad”. 

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