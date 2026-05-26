Dos días, dos escenarios, seis proyectos y un único colectivo musical: se acerca el segundo festival de Extrarradios

Todo el Largo Verano, uno de los dos proyectos ferrolanos además de Omadroma Cedida

La segunda edición del festival que organiza la asociación cultural de músicos de la comarca Extrarradios se celebrará este fin de semana, el viernes 29 y el sábado 30, entre dos escenarios ferrolanos habituales para cualquier melómano de la zona, con un cartel que incluye seis proyectos de distintos puntos de Galicia. El evento arrancará a las 22.30 horas en la sala Urania, con la posibilidad de adquirir entradas a precio reducido, y a quien enseñe este pase al día siguiente, en la jornada gratuita que empezará a las 18.00 en el centro cívico de Canido, se le regalará una consumición.

Después de haber irrumpido en la escena local el verano pasado, con un primer festival en colaboración con la Asociación Veciñal de Canido en el que participaron Matar Xente, Thee Boas, Turbokraks y Nüca, el colectivo vuelve a tomar el volante para proponer una segunda edición, ampliando ahora fechas, espacios y número de propuestas musicales.

Cartel

El proyecto eumés Matar Xente repetirá este año, compartiendo el escenario de Canido con Feral Booty, que vendrá desde A Coruña, y los ferrolanos de Todo el Largo Verano. Pero antes, en la Urania actuará Omadroma, también de la localidad, Boogies, de A Guarda, y Antón Tavaco, de Vigo.

Las entradas para el primer día se pueden conseguir, por 10 euros, en Dover o Papillon, mientras que el sábado se accederá totalmente gratis.