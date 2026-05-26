Colapso en la calle de la Iglesia por un coche aparcado en una zona acotada

Un agente de la Policía Local dirigiendo la maniobra para descongestionar el tráfico de la calle de la Iglesia F. C.

El tramo de la calle de la Iglesia desde la plaza de Galicia hasta el final de la Cuesta de Mella registró en la tarde de este martes un colapso total de tráfico al no poder girar un autobús en la esquina del Jofre porque había un coche indebidamente aparcado.

Desde que comenzaron las obras en Irmandiños, dejando un único carril habilitado en dirección al puerto, se suprimieron los aparcamientos de la manzana de la calle de la Iglesia entre Coruña y Concepción Arenal, quedando vallados para garantizar la correcta circulación de buses y vehículos pesados.

Sin embargo, el propietario de un Volkswagen apartó el vallado y estacionó el vehículo en la plaza para personas de movilidad reducida, lo que provocó que, en torno a las 18.15, el autocar que cubre la línea Porto-O Puntal no pudiese continuar su trayecto, obligando al resto de conductores que iban tras él a detenerse.

Una patrulla de la Policía Local de Ferrol acudió hasta el punto mientras los turismos se apelotonaban a lo largo de toda la vía y sonaba el claxon de los que no sabían qué estaba sucediendo. Uno de los agentes dio las indicaciones para que la conductora del autobús empezase la maniobra de forma segura y, en torno a las 18.30 horas, apareció un joven para mover el monovolumen que interrumpía el paso.

Tras retirarlo, el tráfico empezó de nuevo a fluir tanto en la calle de la Iglesia como en las vías paralelas, que sufrieron también los daños colaterales del atasco. El dueño del vehículo está propuesto para sanción por parte de los municipales.