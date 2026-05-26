CCOO censura al presidente de Navantia por decir que podría entrar capital privado en el futuro

Ricardo Domínguez, en un acto en As Pontes en mayo de 2025 Jorge Meis

Las declaraciones del presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, en un foro en Bilbao sobre la posibilidad de que en un futuro pudiese entrar capital privado en la compañía pública Navantia ha generado malestar en diversos sectores del sindicalismo y la política, pese a que el responsable habría insistido en que no fue más que la respuesta a una pregunta en la que expresó su parecer y que, en todo caso, no sería ni a corto ni a medio plazo.

Desde CCOO expresaron su “absoluta sorpresa y total rechazo” a unas manifestaciones que considera “profundamente erróneas y preocupantes”. Lamenta el sindicato que es incomprensible que las haga el responsable de una empresa pública “bajo un gobierno que supuestamente defiende el carácter estratégico y público de nuestras empresas industriales”.

Además, asegura que es “especialmente grave que se proponga la privatización parcial de Navantia “cuando, en la práctica, la subcontratación que se ha venido produciendo en los últimos años ya supone una privatización encubierta” de gran parte de la actividad de la empresa”. “La externalización del trabajo está alcanzando niveles absolutamente desproporcionados”, insiste el sindicato, “incluso en tareas que deberían ser realizadas exclusivamente por personal propio”.

En esa línea, el sindicato incide en que la subcontratación masiva “no supone una reducción de costes, sino todo lo contrario”.

Plan estratégico

CCOO aprovecha para recordar que el plan industrial está todavía sin negociar porque permitirá “implementar medidas capacidades de mejorar la situación sin necesidad alguna de abrir la puerta al capital privado”, incluida la formación. “Le exigimos un plan de empleo para cubrir las necesidades reales de personal, en lugar de hacer declaraciones quejándose de la falta de personal cualificado”.

Ferrol en Común también salió al paso de las declaraciones en el foro, que considera “fondamente preocupantes” y graves porque “trasladan a idea de que os problemas da empresa se solucionan reducindo o peso do público e entregando a súa xestión ao capital privado, cando non é así”, pues este solo buscaría, sostiene la formación, “a obtención de beneficios”.

El presidente de Navantia, añade FeC, debería “comezar a traballar xunto cos axentes sociais nunha mellora total da empresa pública e demandar canda nós máis investimentos para a empresa”.