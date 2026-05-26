Cantareiras, baile, percusión y gaita este sábado en el Festival das Escolas do Toxos e Froles

Público durante la presentación de las Escolas do Toxos, celebrada en los inicios del curso 2025/26 Daniel Alexandre

El Real Coro Toxos e Froles organiza dos importantes eventos en fines de semana consecutivos, empezando este sábado 30, a partir de las 19.00 horas, por el Festival das Escolas do Toxos, en la propia sede de la calle Magdalena, y continuando con la celebración del 111 aniversario de la entidad, ya en el teatro Jofre.

Los alumnos y alumnas de las clases de baile, gaita, percusión y cantareiras serán los protagonistas de la primera de estas citas, en la que se exhibirá el trabajo realizado por los grupos a lo largo de los últimos meses, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

El domingo 7 de junio se celebrará el Festival 111 Aniversario, también con entrada gratuita, que se podrá retirar a partir del día 2 en la taquilla del Jofre. En el espectáculo participarán alrededor de 70 personas (coristas, instrumentistas, cantareiras y bailadores), que rendirán homenaje a aquellos 15 pioneros que debutaron en el mismo escenario ferrolano el 29 de mayo de 1915.