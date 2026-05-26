Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Música tradicional

Cantareiras, baile, percusión y gaita este sábado en el Festival das Escolas do Toxos e Froles

El próximo fin de semana se celebrará en el teatro Jofre un gran espectáculo gratuito para conmemorar el 111 aniversario de la entidad

Redacción
26/05/2026 23:08
Público durante la presentación de las Escolas do Toxos, celebrada en los inicios del curso 2025/26
Público durante la presentación de las Escolas do Toxos, celebrada en los inicios del curso 2025/26
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Real Coro Toxos e Froles organiza dos importantes eventos en fines de semana consecutivos, empezando este sábado 30, a partir de las 19.00 horas, por el Festival das Escolas do Toxos, en la propia sede de la calle Magdalena, y continuando con la celebración del 111 aniversario de la entidad, ya en el teatro Jofre.

Los alumnos y alumnas de las clases de baile, gaita, percusión y cantareiras serán los protagonistas de la primera de estas citas, en la que se exhibirá el trabajo realizado por los grupos a lo largo de los últimos meses, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

El domingo 7 de junio se celebrará el Festival 111 Aniversario, también con entrada gratuita, que se podrá retirar a partir del día 2 en la taquilla del Jofre. En el espectáculo participarán alrededor de 70 personas (coristas, instrumentistas, cantareiras y bailadores), que rendirán homenaje a aquellos 15 pioneros que debutaron en el mismo escenario ferrolano el 29 de mayo de 1915.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620