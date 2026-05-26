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Ferrol

Aplauso institucional al voluntariado que da apoyo emocional en el Arquitecto Marcide

El programa está abierto a nuevas incorporaciones

Redacción
26/05/2026 20:38
Martina Aneiros visitó este martes el complejo hospitalario
Martina Aneiros visitó este martes el complejo hospitalario
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Un voluntariado “que contribúe á humanización da asistencia sanitaria e a paliar a soidade non desexada, sobre todo en momentos tan difíciles como poden ser as hospitalizacións ou as consultas médicas” recibió este martes la felicitación de la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, que se refería así a la labor de las 29 personas que emplean su tiempo en dar respaldo emocional a pacientes en Arquitecto Marcide. 

La responsable autonómica visitó el hospital ferrolano, donde fue recibida por la directora territorial de Sanidade, Cristina Pérez, y la gerente del Área Sanitaria, María Fernanda López, conociendo también a algunas de las voluntarias que integran un equipo que se puso en funcionamiento el pasado verano y ya ha servido de apoyo a un centenar de personas. 

La dinámica suele pasar por ponerse en contacto con los profesionales sanitarios e ir a hablar con los pacientes que ellos consideren, preguntándoles si desean su compañía. 

Aneiros quiso recordar que el programa está abierto a incorporaciones, siendo necesario para formar parte el ser mayor de edad, comprometerse a estar un mínimo de tres meses, no tener vínculos con los usuarios, firmar la cláusula de confidencialidad y contactar con el servicio a través de esta web. Todas las personas reciben una formación específica antes de comenzar el voluntariado. 

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