Álex Martínez y Mar Lago, de Bacelo, vuelven de vacío del certamen para elegir Cociñeiro Galego 2026

Foto de familia de participantes y autoridades al finalizar el certamen, con Mar y Álex abajo, al lado el ganador, que está en el centro Cedida

Esta vez no pudo ser. Mar Lago y Álex Martínez, del restaurante Bacelo de Ferrol, no alzaron este martes el Premio Cociñeiro Galego 2026, un certamen al que concurrían con cuatro colegas del resto de Galicia y que les llevó al Auditorio Mar de Vigo, donde pudieron cocinar en directo ante unas 200 personas. Fue Antón Castro, chef de Casa Gaibor, en la localidad chairega de Guitiriz, quien se llevó el galardón.

Defensor de la actualización de la cocina gallega, el ganador apuesta por la unión del producto, la memoria y la elegancia “sin excesos”, tal y como destacó el jurado, por eso en su propuesta decidió darle valor a las fabas de Lourenzá y acompañarlas de pescado del día.

Junto a Castro y los ferrolanos llegaron a la final Andrés Torreiro, desde los fogones de D’Obra, en Melide; Marcos S. Area, de é restaurante, en Marín, y Antonio Novas desde Tonino, en el municipio pontevedrés de Trasmallo.

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Conducida por la televisiva Lucía Rodríguez, la gala estuvo presidida por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, que estuvo acompañada del director de Agacal, Martín Alemparte; la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, entre otras autoridades y patrocinadores.

Talento local

Álex Martínez y Mar Lago escogieron una elaboración en la que fusionaban sabores y texturas de la huerta, empleando productos locales —como el queso que se fabrica desde Queserías del Eume— y aportando su sello personal a una creación que llevó por título ‘Flores de calabacín rellenas de Queixo da Zoca y espinacas, calabacín encurtido y emulsión de aceituna negra’, un bocado que, si bien no logró alzarse con el primer premio, sorprendió igualmente a los miembros del jurado.

Y es que los ferrolanos y los visitantes que hayan tenido la suerte de sentarse alguna vez en el comedor de Bacelo (calle Dolores, 44), conocen sobradamente de qué son capaces los dos chefs. Profesionales que tienen siempre su plaza casi “asegurada” en el podio de concursos como ‘Tapéate Ferrol’, llevándose también su homólogo gallego y después logrando, asimismo, erigirse como ganadores en el IV Campeonato de Tapas y Pinchos de Galicia.