Absueltos por falta de pruebas los dos acusados de agredir sexualmente a una menor

La víctima acusó a su abuelo y a la expareja de su madre de tocamientos y amenazas AEIG

La Audiencia Provincial de A Coruña hizo pública esta mañana la resolución del juicio contra dos vecinos de Ferrol acusados de agredir sexualmente a una menor, por la cual se les absuelve por falta de pruebas. Así, el escrito judicial señala que los hechos atribuidos a ambos hombres, abuelo paterno y expareja de la madre de la denunciante, no solo no han podido ser constatados, sino que el testimonio de la víctima plantea “dudas” que evitan “destruir” la presunción de inocencia de ambos.

En este sentido, la joven acusó a su familiar de abusar de ella en repetidas ocasiones y de amenazarla para que guardara silencio cuando esta tenía entre siete y ocho años, mientras que al segundo lo señaló por comportamientos similares a partir de los nueve. No obstante, como detalla el escrito de conclusiones, no existen pruebas como tal que corroboren ambas conductas, siendo el grueso de la fase probatoria el enfrentamiento de las versiones de los involucrados. A este respecto, la Audiencia destaca que el relato de la víctima presenta incoherencias más allá de las razonables en esta clase de casos –como incorporar datos especialmente relevantes a posteriori, una cronología errada o mensajes de texto que no se corresponden con la situación descrita–.

De igual modo, los testimonios periciales y de otros miembros de la familia, como la madre y el hermano de la entonces menor de edad, plantean incluso más dudas respecto a la acusación. De esta forma, el organismo resolvió la absolución de ambos hombres, si bien no es una sentencia firme y se podrá recurrir.