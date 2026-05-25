Una sesión de pintura ilustrada con modelo se abre al público en las calles de Ferrol

exposición de cuadros de Carmen Martín que están repartidos por escaparates de A Magdalena por el Festival Ilustrado de Ferrol Jorge Meis

La cristalera de la asociación de vecinos de A Magdalena, una de tantas del centro de Ferrol donde lucen las decenas de retratos realizados por la artista Carmen Martín en colaboración con el Festival Ilustrado, será el centro de atención este martes 26, de 17.00 a 20.00 horas. Al menos para esta pintora, que estará creando una obra de gran formato en la calle, inspirándose en la modelo que se situará en el escaparate, vestida del siglo XVIII, una propuesta abierta a todo el público que desee animarse a dibujarla con su propio lápiz y papel.

Esta sesión de “pintura ilustrada”, que propone Cites a través del programa Ferrol Cidade Aberta ás Expresións financiado por la Diputación, sirve para recordar la celebración del VI Festival Ilustrado, que tendrá lugar el viernes 29 y sábado 30, después de haberse aplazado por las condiciones meteorológicas. Asimismo, el objetivo es despertar el orgullo de los habitantes de la zona por el rico patrimonio de la ciudad procedente de este movimiento intelectual y cultural que data del Siglo de las Luces.

Precisamente, esta sexta edición del evento coincide con el 300 aniversario del decreto de 1726 de Felipe V, por el que se nombró a Ferrol departamento marítimo, lo que constituiría el inicio de la construcción de la ciudad de la Ilustración que se conoce hoy en día. Con esta iniciativa artística y con la del propio festival, Cites avanza en su objetivo de convertir la ciudad en el primer destino ilustrado de todo el territorio estatal.

Caracterización

Se anima a todo el público a vestir de época en el Festival Ilustrado, con la opción de alquilar trajes en Galiano 26 hasta el jueves 28 (18.30 a 20.30).