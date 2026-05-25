Un total de 88 socorristas aspiran a ser los vigilantes de las playas de Ferrol

Imagen de archivo de unas pruebas de socorrismo organizadas por el Concello de Ferrol en la playa de San Xurxo Jorge Meis

La cuenta atrás para el pistoletazo de salida a la vigilancia en las playas de Ferrol ya se ha activado con la publicación del listado provisional de admitidos que concurren a las sesenta plazas que se han convocado desde la administración local.

Será el día 12 de junio cuando tomen posesión del cargo y el 15 cuando abran por primera vez la puerta de las casetas, en las que permanecerán tres meses, hasta el 15 de septiembre, finalizando sus contratos el 18 de ese mismo mes.

Han sido un total de 88 personas las que se han presentado al proceso de selección, siendo admitidas inicialmente 74 y excluidas 14 por falta de alguno de los documentos o certificados necesarios para concurrir, teniendo dos días hábiles para subsanarlo que concluyen este lunes.

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Será entonces cuando se publique en los canales municipales oficiales los nombres de los que podrán presentarse a las pruebas, de las que facilitarán lugar, fecha y hora en esa misma información.

De las sesenta personas que logren la admisión tras pasar los baremos del tribunal calificador, nueve de ellas asumirán la responsabilidad añadida de ser coordinadoras de caseta, mientras que otra lo será de playas, como viene siendo habitual.

Proceso

El proceso de selección consta de dos fases. Una primera de concurso de méritos, con un máximo de cuatro puntos y con carácter no eliminatorio, explica el Concello. En la segunda, que será de oposición, habrá una prueba de piscina de 200 metros combinados con aletas: 100 libres, una apnea de diez para recoger un objeto del fondo, y el remolque durante 90 manteniéndolo fuera del agua.

En este caso se repartirán hasta un máximo de seis puntos, que podrán obtener quienes hagan un tiempo igual o inferior a 2:30 minutos, en el caso de los hombres, y de 2:45 en el caso de las mujeres. La puntuación final, en todo caso, será la suma de ambas fases.

En cuanto a la selección específica para coordinación de playas y de casetas, serán voluntarias y estarán reservadas a las personas que superen previamente el proceso anterior. Además, recuerda el Consistorio, quienes no obtengan plaza formarán parte de una lista de reserva para cubrir posibles renuncias u otras incidencias.

Las retribuciones mensuales brutas, con la paga extraordinaria prorrateada, serán de un total de 1.774,78, 1.939,19 y 2.124,85 euros para vigilantes, coordinadores y responsable, respectivamente.