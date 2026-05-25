Un incendio en un sótano de Sánchez Barcáiztegui moviliza a los bomberos de Ferrol

Bomberos ferrolanos ventilando el local antes de entrar Jorge Meis

Los profesionales del parque de bomberos de Ferrol tuvieron que desplazarse esta tarde hasta el barrio de A Magdalena a causa de un incendio en un establecimiento comercial. El incidente, como indicaron tanto fuentes presenciales como del propio Concello, se registró en torno a las 16.25 horas en el sótano del número 5 de la calle Sánchez Barcáiztegui, concretamente en el antiguo local de la cetárea de Covas, a escasos metros de la intersección con Igrexa.

Según relató posteriormente el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, fue un vecino de la zona el que alertó del fuego a la central autonómica, informando de que estaba saliendo humo del establecimiento. Así, desde el 112 se movilizó hasta el lugar a una dotación de siete bomberos con dos camiones -uno con motobomba y otro con autoescalera-, así como tres patrullas de la Policía Local y una de la Nacional.

Dado que el antiguo negocio se encontraba en un sótano, los bomberos ferrolanos tuvieron que ventilar el mismo antes de entrar, una labor que se extendió durante media hora. En cuanto al fuego en sí, desde el Concello se señaló que el origen del incendio se sigue investigando, pero que, pese a ser un establecimiento en desuso desde hace años, en su interior se están acometiendo labores de mantenimiento.