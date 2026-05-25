Siete entidades reclaman mejoras urgentes en el Juan de Lángara

CEIP Juan de Langara Jorge Meis

Siete entidades vinculadas de una u otra manera con el CEIP Juan de Lángara solicitan al Concello que tome medidas para abordar los problemas que “afectan á seguridade, convivencia e aproveitamento” de un equipamiento público “de gran valor para a cidade” como es el recinto del centro escolar. Se refieren, en concreto, a los estragos que provoca la presencia de jabalís en la zona.

Los representantes de la Asociación Veciñal, Muíño do Vento, Sociedad Recreativa y Deportiva Canido, Rugby Ferrol, rondalla Só Elas, Anpa Brisas de Canido y la agrupación musical Virgen de la Amargura destacan que el colegio, que es un “espazo aberto á comunidade no que xa se desenvolven distintas actividades por parte de entidades do barrio”, podría albergar iniciativas que ya se han planteado, pero que se ven lastradas por dos “factores críticos”, como es la “entrada constante de xabaríns debido ao deterioro do peche perimetral”, con el riesgo para las personas y la degradación de las zonas verdes y el campo de rugby, y el mal estado de los firmes en los accesos de la carretera de Joane y de Catabois, situación que provoca “caídas habituais entre as persoas usuarias do recinto”.

Las entidades reconocen que la problemática de la presencia de jabalís tiene un “carácter más amplo” y afecta a “distintas zonas do barrio”, por lo que “require unha abordaxe integral”, pero, con todo, consideran que en el caso del centro educativo “existe unha solución clara, viable e inmediata: a renovación do peche perimetral, actualmente moi deteriorado e principal punto de acceso dos animais”, además del arreglo de todo el pavimento que rodea el colegio.

Las asociaciones y clubes subrayan que las soluciones “parciais” planteadas por el Concello hasta el momento “resultan claramente insuficientes” y no garantizan “nin a seguridade nin a funcionalidade do espazo”, por lo que instan al gobierno local a “facerse cargo de ditos arranxos de xeito directo, empregando unha partida orzamentaria diferente á asignada para o mantemento ordinario do centro”.

Además, recuerdan que el presupuesto del que dispone el CEIP es “manifestamente insuficiente para asumir unha obra destas dimensións” porque destinar recursos a este fin “privaría á comunidade escolar de realizar melloras e labores de conservación no interior”.