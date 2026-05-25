Renovación del acuerdo para el control de la velutina, que el pasado 2025 retiró casi 70 nidos

Imagen de archivo de un bombero de Ferrol retirando velutina en la calle Galiano Daniel Alexandre

Ferrol renovará el convenio con la Xunta y la Fegamp para desarrollar el programa de vigilancia y control de la avispa velutina este año. Como se recordará, el plan se puso en marcha en 2014, ejercicio en el que ya se adhirió el Concello para minimizar la incidencia de la avispa asiática sobre las producciones apícolas y, también, sobre la seguridad ciudadana.

La iniciativa incluye actividades relacionadas con la detección precoz de nidos mediante avisos a través del 012 y 112 y el control, eliminación y neutralización de estos siempre que sea posible. El año pasado, en el término municipal ferrolano se retiraron cerca de 70 nidos que suponían un alto riesgo para las personas, informa el Concello, que señala además que la vigencia del acuerdo se extenderá hasta finales del presente año.