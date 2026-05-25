‘Orgasmos’, la hilarante comedia adaptada por Oscar Contreras, llega a Ferrol la noche del viernes

Tres actores fuera de escena, en el centro el director de 'Orgasmos' Oscar Contreras Cedida

La gira estatal de la obra de teatro ‘Orgasmos-La Comedia’, que empezó este año tras estrenarse con un enorme éxito en Barcelona y en Madrid, llegará a Ferrol el viernes 29. Concretamente, la propuesta subirá al escenario del auditorio de Afundación, a las 21.00 horas, y todavía quedan algunas entradas anticipadas disponibles en este enlace a la web de Ataquilla.

Miles de personas ya han disfrutado de esta comedia hilarante que ahora recorre España, un texto original de Dan Israely que, después de haberse representado por primera vez en Los Ángeles, en 2014 aterriza en la península de la mano del actor y director Oscar Contreras, que adapta y traduce la propuesta.

Historia

La trama de ‘Orgasmos-La Comedia’ aprovecha las distancias entre hombres y mujeres para generar humor, remontándose al relato bíblico de la creación, en el que los actores son Adán y Eva.

A partir de ese momento, echando mano de un formato similar a los sketches, se da un gran salto temporal y de realidad que llega hasta la actualidad, de manera que la obra se convierte en una especie de manual sobre la vida en una pareja heterosexual.