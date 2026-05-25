Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Teatro

‘Orgasmos’, la hilarante comedia adaptada por Oscar Contreras, llega a Ferrol la noche del viernes

Esta propuesta, que se estrenó por primera vez en Los Ángeles, se llevará al auditorio de Afundación

Redacción
25/05/2026 22:23
Tres actores fuera de escena, en el medio el director de 'Orgasmos' Oscar Contreras
Tres actores fuera de escena, en el centro el director de 'Orgasmos' Oscar Contreras
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La gira estatal de la obra de teatro ‘Orgasmos-La Comedia’, que empezó este año tras estrenarse con un enorme éxito en Barcelona y en Madrid, llegará a Ferrol el viernes 29. Concretamente, la propuesta subirá al escenario del auditorio de Afundación, a las 21.00 horas, y todavía quedan algunas entradas anticipadas disponibles en este enlace a la web de Ataquilla.

Miles de personas ya han disfrutado de esta comedia hilarante que ahora recorre España, un texto original de Dan Israely que, después de haberse representado por primera vez en Los Ángeles, en 2014 aterriza en la península de la mano del actor y director Oscar Contreras, que adapta y traduce la propuesta.

Historia

La trama de ‘Orgasmos-La Comedia’ aprovecha las distancias entre hombres y mujeres para generar humor, remontándose al relato bíblico de la creación, en el que los actores son Adán y Eva.

A partir de ese momento, echando mano de un formato similar a los sketches, se da un gran salto temporal y de realidad que llega hasta la actualidad, de manera que la obra se convierte en una especie de manual sobre la vida en una pareja heterosexual.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620