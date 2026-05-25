Las nuevas casetas modulares en las playas de Ferrol tendrán que esperar a 2027

Imagen del proyecto de la caseta que se instalaría en Doniños Concello

Aunque la Xunta de Goberno Local aprobó a mediados del pasado mes de febrero la instalación de una nueva caseta modular en Doniños, que serviría como piloto para replicarla y ubicarla más tarde en el resto de arenales con vigilancia, finalmente no será este año cuando se estrene esta infraestructura, confirmaron fuentes municipales a este periódico.

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No obstante, la idea es que sea en 2027 cuando la playa de Outeiro cuente con esta edificación portátil. Se trata de una mejora en la que el Concello invertirá 129.922 euros y que servirá no solo para ubicar a los socorristas durante la temporada estival —con dos espacios diferenciados para ellos y ellas—, sino que también incluirá dos duchas y cuatro aseos, la mitad adaptados para personas con problemas de movilidad. Estos servicios serán de uso público y estarán a disposición de los y las bañistas.