Las nuevas casetas modulares en las playas de Ferrol tendrán que esperar a 2027
La primera de ellas se iba a colocar en Doniños
Aunque la Xunta de Goberno Local aprobó a mediados del pasado mes de febrero la instalación de una nueva caseta modular en Doniños, que serviría como piloto para replicarla y ubicarla más tarde en el resto de arenales con vigilancia, finalmente no será este año cuando se estrene esta infraestructura, confirmaron fuentes municipales a este periódico.
No obstante, la idea es que sea en 2027 cuando la playa de Outeiro cuente con esta edificación portátil. Se trata de una mejora en la que el Concello invertirá 129.922 euros y que servirá no solo para ubicar a los socorristas durante la temporada estival —con dos espacios diferenciados para ellos y ellas—, sino que también incluirá dos duchas y cuatro aseos, la mitad adaptados para personas con problemas de movilidad. Estos servicios serán de uso público y estarán a disposición de los y las bañistas.