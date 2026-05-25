La Xunta insiste en Ferrol en posicionarse en las pujas de eólica marina

La jornada se desarrolló en el CIS de A Cabana

El director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, reiteró este lunes en Ferrol el interés de la Xunta por estar en la primera subasta de eólica marina que convoque el Estado para instalar tecnología eólica offshore en el ámbito de la costa gallega.

Fernández Vila participó en el CIS de A Cabana en un taller organizado por Asime sobre ‘Eólica offshore e enerxías mariñas', donde incidió también en la necesidad de “impulsar zonas experimentais para avanzar no estudo do medio mariño, a biodiversidade e os recursos enerxéticos renovables á vez que se promove o desenvolvemento desta tecnoloxía”.

Para el responsable autonómico estar en la primera puja de megavatios supondrá “non perder a oportunidade de posicionarnos á vangarda desta tecnoloxía e converter este sector nunha industria tractora de toda a cadea de valor que atraia riqueza e xere novos postos de traballo”, todo ello, precisó, compatibilizándolo con las actividades pesqueras.

Prototipo

El director xeral también se refirió al área de ensayo existente en el puerto exterior de Punta Langosteira –hay empresas en Ferrol que trabajan en prototipos para ese proyecto–, donde se están desarrollando actividades vinculadas a este sector y a otros usos, de ahí que destacase a Galicia como “unha das rexións europeas con maior potencial de enerxías renovables mariñas”.

No obstante, Fernández Vila también se refirió a las carencias, en concreto a uno de sus retos más importantes que enfrenta esta tecnología, como son las limitaciones para evacuar la energía generada en el mar a tierra. Este déficit podría superarse con el proyecto Innomar, que prepara la instalación del primer prototipo flotante, precisamente en Punta Langosteira, y que permitirá “monitorizar y evacuar la energía generada por las olas y las corrientes.

“Non existe”, afirmó Fernández Vila, “ningunha zona experimental de enerxías do mar a nivel nacional que dispoña dun sistema multiconector similar ao que se está a desenvolver na costa coruñesa”, es decir, de una única línea de evacuación que minimizaría el impacto a todos los niveles y “posibilitará o autoconsumo nas áreas próximas”.