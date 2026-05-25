La quinta edición de la caminata solidaria ‘Memorial Carmela Primo’ se celebra el sábado 6

El obispo encabezó la caminata el año pasado Daniel Alexandre

Cáritas Diocesana ha fijado para el próximo sábado 6 de junio, a las 11.00 horas, la celebración de la caminata solidaria ‘Memorial Carmela Primo’, en recuerdo a la trabajadora de la entidad, insignia de oro de la ciudad de Ferrol y muy querida en todo el ámbito social, fallecida en junio de 2023.

Se trata de la quinta edición de esta cita que dará, a falta de uno, dos pistoletazos de salida: en el Cantón de Molíns de la urbe naval y en la iglesia de San Nicolás de Neda. Desde ambos lugares saldrán los participantes, que tendrán como meta final la plaza de Galicia de Narón, siguiendo la ruta del Camino Inglés a lo largo de unos siete kilómetros en total.

Las inscripciones se pueden formalizar en las sedes de Cáritas de cada parroquia, pero también a través de esta página web. El donativo son ocho euros, que irán íntegramente a respaldar la labor que realiza Cáritas con las personas más vulnerables.

Asimismo, a quienes se apunten para tomar parte del evento, se les entregará una camiseta que podrán recoger el viernes, 5 de junio, de 10.00 a 21.00 horas en la tienda de Moda-Re de la entidad, que está ubicada en la primera planta del centro comercial Odeón de Narón.