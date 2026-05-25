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Nuevos diseños

La Escola Aberta se emplea a fondo en diseño: nuevo logotipo y mascota por un tren digno en Ferrolterra

El alumnado trabaja en las aulas con esta reivindicación, que se aprovecha desde el punto de vista artístico

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
25/05/2026 22:30
Escola Aberta de Arte diseño para el Foro Cidadán polo Ferrocarril
El alumnado de la Escola estuvo trabajando este lunes con ‘Chucho’ y variantes
Jorge Meis
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Aunque la Escola Aberta de Arte retomó su andadura el año pasado, luciendo con orgullo el logotipo original de 1999, se actualiza ahora a nuevos tiempos y ya se pueden ver cambios en su imagen corporativa. Este no es el único trabajo de diseño en el que se implican desde el centro, que se suma a la causa del Foro Cidadán Polo Ferrocarril a través de la creación de una nueva mascota.

‘Chucho’ es el nombre del nuevo diseño ideado por José Varela, de la Escola Aberta de Arte, para apoyar la reivindicación de un servicio de ferrocarril digno que conecte los distintos concellos de la comarca y otros puntos de Galicia, una causa representada por un perro-tren eléctrico.

A través de esta iniciativa, desde el centro tratan de ir fijando el mensaje entre las nuevas generaciones al aprovechar esta mascota para que los alumnos practiquen en el aula.

Por otro lado, porque “ya va siendo hora”, tal y como expresó Varela, sustituyen el logotipo original, que se inspiraba en la forja de los balcones ferrolanos y en la firma del pintor Egon Shiele, por uno que cualquiera dibujante podría representar. Además de sencillo, el nuevo diseño se distingue por su versatilidad de formas, partiendo del contorno de un caballete.

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