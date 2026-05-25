La AVV de Caranza urge una solución al estado del talud de la playa

Restos desprendidos del paseo marítimo sobre el arenal Emilio Cortizas

La Asociación de Vecinos de Caranza ha vuelto a remitir un escrito al Concello, Autoridad Portuaria y Demarcación de Costas para pedirles que tomen cartas en el asunto y arreglen los desperfectos ocasionados en el talud de la playa, que sigue en el estado en el que se quedó tras el desprendimiento de hace cinco meses. La entidad expresa de nuevo su preocupación “por posibles accidentes” ante la “desidia” de las administraciones y por una situación que, recalcan, “se dilata en el tiempo sin que nadie ponga solución, con las consecuencias graves que puede aparejar”.

La AVV lamenta la “pasividad de quien debe arreglar” el talud y retirar los elementos que están poniendo en riesgo a los viandantes y a las personas usuarias de la playa. En ese sentido, la entidad ha enviado escritos a las tres administraciones para “dirimir la titularidad y depurar responsabilidades sobre el talud y las posibles consecuencias de estado de abandono en el que se encuentra la zona, sin que nadie asuma definitivamente la reparación”.

La zona del talud se localiza en el ámbito del Camino Inglés y desde que se desprendió, en enero, “no está debidamente vallada y nadie interviene para repararlo y eliminar la barandilla que se descolgó”.