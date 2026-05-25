Iluminación eficiente y mobiliario ergonómico para la calle Real

Se instalarán bancos, maceteros y puntos de recogida de heces caninas Daniel Alexandre

El Concello de Ferrol destinará un total de 340.796 euros a la renovación de la iluminación y el mobiliario urbano de la calle Real. De ello dio cuenta este lunes el alcalde, José Manuel Rey, al término de la Xunta de Goberno Local (XGL) en la que se dio luz verde a la licitación del proyecto, recordando que el mismo forma parte del conjunto de doce actuaciones incluidas en el convenio de abril de 2025 con la Consellería de Vivenda –de modo que 270.286 euros, el 75% serán sufragados por la administración autonómica–.

“Temos que seguir avanzando nos proxectos de transformación e coidado dos nosos barrios”, afirmó el regidor, que calificó el vial de “eixo central da actividade comercial e social da cidade”. La actuación, como señaló Rey Varela, podría estructurarse en torno a tres pilares: el cambio de iluminación por una más eficiente; la incorporación de nuevo mobiliario y la sustitución del existente; y el soterramiento de servicios.

Respecto al primero, el alcalde explicó que el sistema actual “non se tocou dende o século pasado”, con 17 luminarias de vapor de sodio de 400W que suman una potencia instalada de 6,8kW. Con los futuros elementos –que mantendrán su configuración de soporte de fachada–, se pasará así a bombillas de tecnología LED de 57,6W con un consumo conjunto de 0,97kW, lo que supondrá un ahorro del 85,7%. Asimismo, los renovados puntos lumínicos se ajustarán a los parámetros del reglamento estatal de eficiencia energética.

En cuanto al mobiliario urbano, prácticamente inexistente a día de hoy en esta calle, Rey Varela avanzó que consistirá en la instalación de nuevos bancos ergonómicos, maceteros y puntos de recogida de excrementos caninos, todos ellos desmontables de cara a “non invadir o itinerario peonil e garantir a plena accesibilidade”. Cabe recordar a este respecto que también se contempla la sustitución de las papeleras –como parte de su propuesta de armonización estética de la ciudad–, pero en este caso irá ligada al nuevo contrato de recogida de residuos.

Finalmente, en relación al soterramiento de los servicios, el alcalde detalló que la actuación afectará a los cruces aéreos con el objetivo de eliminar el cableado visible de la calle. No obstante, al tratarse de una fase temprana del proyecto, no se profundizó en la planificación de las obras.