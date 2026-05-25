Helena Pena, actual hermana mayor de la Merced, presenta la única candidatura a la elección

Helena Pena en imagen de archivo Jorge Meis

Concluido el plazo estipulado en el calendario electoral de la Cofradía de la Merced, la de la actual hermana mayor, Helena Pena Villasuso, es la única candidatura que se ha presentado a los comicios de la congregación ferrolana, informan desde la entidad.

Ya se ha reunido el secretario, Javier González Pérez, con el Superior de la Comunidad Mercedaria de Ferrol, y ha obtenido el aval para su reelección por unanimidad, uno de los aspectos necesarios para poder continuar.

De este modo, desde la Cofradía informan de que desde este lunes ya se puede solicitar el voto delegado por parte de los integrantes con derecho al mismo hasta pasado mañana, jueves 28. Será el viernes 29 cuando se celebre la asamblea extraordinaria para la elección, fijada para las 20.00 en primera convocatoria y 20.30 horas en segunda.

La cofradía de la Merced elige a Helena Pena Villasuso como nueva Hermana Mayor Más información

Aunque Pena sea la única que concurre al proceso electoral en la Merced tendrá que contar, asimismo, con una mayoría de respaldos en las urnas para poder seguir encabezando la Junta de Gobierno.

De hecho, cuando se presentó por primera vez, en mayo de 2021 y también como única candidatura, tuvo que celebrarse una segunda votación y fue en ella en la que salió elegida por 53 papeletas a favor y solo una en contra, siendo la primera mujer ocupando ese cargo en la Semana Santa de Ferrol.