Ferrol licita por 141.783 euros la primera de sus futuras casetas modulares

Las nuevas casetas serán de titularidad municipal Daniel Alexandre

En poco menos de tres semanas, concretamente el próximo lunes 15 de junio, comenzará en Ferrol la temporada estival y desde el Concello se está poniendo todo a punto para que ferrolanos y visitantes puedan disfrutar del buen tiempo en los arenales locales. En este contexto, el alcalde, José Manuel Rey, anunció este mediodía, al término de la Xunta de Goberno Local, la aprobación del proyecto básico y de ejecución de la nueva caseta modular de la playa de Doniños, que contará con una inversión total de 141.783 euros.

Como se recordará, esta construcción servirá de ‘piloto’ en el proyecto de homogeneización de servicios dotacionales en estos espacios naturales municipales, acabando con el “feísmo” a través de una solución sostenible que, además, será de titularidad pública. Y es que, como apuntó el regidor durante su comparecencia, hasta ahora el Consistorio alquilaba las casetas cada ejercicio, “pero unha vez que as vaiamos sustituindo por estas, conseguiremos que sexan propiedade do Concello”.

En este sentido, Rey Varela señaló que la construcción cuenta ya con todas las autorizaciones sectoriales pertinentes, habiéndose solicitado el permiso de instalación para las temporadas 2026 a 2029 –entendiéndose estas desde el inicio de la Semana Santa hasta el mes de octubre–. A este respecto, y teniendo en cuenta los plazos de licitación, estudio de ofertas, adjudicación, formalización y posterior ejecución de los trabajos –que será de dos meses–, es poco probable que la caseta piloto esté lista para el verano como tal, pero sí se estima que podría quedar instalado a inicios de otoño.

Asimismo, el alcalde incidió en que la estructura será la primera de las que se colocarán en las principales playas del término municipal, avanzando que será la Consellería de Urbanismo la que plantee en un futuro el cronograma de su instalación, que priorizará aquellos arenales con bandera azul.

Características

En cuanto al proyecto en sí, que será publicado en los próximos días en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se contempla el desarrollo de una caseta compuesta por siete módulos, de los cuales dos estarán destinados al servicio de socorrismo; otras tantas a aseos y dos más a vestuarios con ducha, así como uno con rampas de acceso para personas con movilidad reducida –uno de los servicios y de los vestidores estarán también adaptados–. La construcción se configura mediante una estructura ligera de acero galvanizado con pórticos y vigas de madera aserrada. De este mismo material serán los paneles de los cierres y acabados, que además se combinarán con placas de viroc de color rojo y madera maciza de pino.

Un detalle relevante que destacó el alcalde es que las casetas contarán con iluminación y ventilación natural, de modo que no serán necesarios medios técnicos para su funcionamiento. En el caso de la luz, el proyecto contempla para ello el uso de una cubierta a un agua de chapas del mismo material de la estructura, en conjunto con otras de policarbonato, de forma que la transparencia de estas últimas permitan prescindir de soluciones como el uso de bombillas, al tiempo que se garantiza la privacidad de los usuarios.

Por último, Rey Varela detalló que todas las unidades se adaptarán a las necesidades particulares de cada arenal –manteniendo en todo caso la armonía estética–, y que, por ello, la de Doniños será la más voluminosa “pola gran afluencia de xente”, y también “a máis costosa”. De igual modo, cabe recordar que las construcciones serán desmontables y que se retirarán entre los meses de octubre y febrero-marzo, siendo una de las nuevas labores del servicio de recogida de residuos –que también realizará la conservación periódica de los arenales–.

Servicio de socorrismo

Por otro lado, en relación al servicio de socorrismo, el regidor ferrolano informó de los avances en la convocatoria para contratar a los 60 profesionales que prestarán servicio en las playas locales durante los próximos meses. A este respecto, José Manuel Rey indicó que en total se han presentado 88 aspirantes y que, a lo largo de esta semana, se publicarán en el tablón de anuncios del Concello –incluido el del portal de transparencia– el listado definitivo de admitidos y excluidos.

La siguiente fase en el procedimiento, por tanto, serán las pruebas físicas de natación y apnea, que se realizarán en la piscina del complejo deportivo Javier Gómez Noya los días 4 y 5 de junio –el servicio entrará en funcionamiento en un principio el día 15 y se prolongará hasta el 15 de septiembre, salvo en el caso del coordinador de playas, que será ligeramente más largo que el resto–.

Finalmente y aprovechando el anuncio de estos nuevos elementos, el alcalde hizo referencia a la concesión de una nueva bandera azul, la sexta, al municipio de Ferrol, concretamente a la playa de Ponzos. En este sentido, Rey Varela aseguró que el presente 2026 es “un ano moi importante para a cidade”, dado que se ha cumplido “un dos obxectivos deste mandato”, que era lograr el mencionado reconocimiento. “Creo que somos o terceiro concello de Galicia”, bromeó el regidor, señalando que era una posición compartida con otros municipios, como Arteixo.