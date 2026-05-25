Ferrol destina más de 265.000 euros a apoyar la actividad de 16 entidades sociales

Visita del alcalde a uno de los pisos, en el año 2024 Jorge Meis

El Concello de Ferrol apoya con más de 265.000 euros la actividad de un total de 16 entidades del ámbito social de la ciudad, “unha mostra clara”, aseguró el alcalde, José Manuel Rey Varela, “do compromiso do Concello coas asociacións que cada día realizan un traballo imprescindible, chegando en moitas ocasións onde a administración non pode”.

Así, el regidor desgranó el importe de las subvenciones. Provivienda recibirá 55.000 euros para el mantenimiento de dos viviendas de inclusión social para personas sin hogar; Aspaneps ingresará 50.000 para desarrollar actividades de atención socioeducativa y familiar; la Fundación Santo Hospital de Caridad dispondrá de 45.000 euros para colaborar en la atención a transeúntes y personas sin hogar a través del albergue Pardo de Atín; y el Banco de Alimentos de la provincia tendrá 37.000 euros.

En el ámbito sanitario y preventivo, el Concello entregará 18.000 euros a Asfedro para el programa que implica también a la Universidade da Coruña; a Aspanaes, 15.000 para el servicio de atención de personas con TEA; Dignidad, 10.000 para ayudar a gente en riesgo de exclusión; Aprende a Voar, 8.000 para el proyecto de ocio inclusivo; y Arraigo, 2.500. La asociación de Pais de Persoas con Parálise Cerebral –Aspace– y Aspanemi, con 1.500, completan la relación de entidades del área de Política Social.

En lo que respecta al empleo y la educación, Cáritas y Teima contarán con 5.000 euros para programas de formación, mientras que el Anpa del Centro de Educación Especial Terra de Ferrol recibirá 4.000 euros para la iniciativa “Aprendendo e xogando á diversidade”. El Correlingua también percibirá de 3.000 euros para financiar la edición de este año.