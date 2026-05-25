Ferrol celebrará el Corpus el domingo 7 con misa del obispo en San Julián y procesión

El año pasado se confeccionó una alfombra floral Daniel Alexandre

La celebración del Corpus Christi en la ciudad naval sigue recuperando su importancia como una de las citas más significativas del calendario litúrgico. Un peso que, si bien menguó en el pasado, se ha ido incrementando en los últimos años desde que la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol se involucró en la celebración a petición de la Diócesis.

El día central será el domingo 7 de junio, fecha elegida por el obispo, Fernando García Cadiñanos, para oficiar la misa en la concatedral de San Julián, desde las 19.00 horas. Al finalizar, como es tradición, saldrá la custodia en itinerario por A Magdalena, recorriendo las calles de la Iglesia, Coruña, Magdalena, Tierra, Real y Sánchez Barcáiztegui, con regreso al templo.

Voluntarios

Tal y como se procedió en años anteriores, se ha abierto el plazo para que todas las personas cofrades que lo deseen puedan apuntarse a formar parte de la dotación de portadores y portadoras que llevarán el trono de la custodia en procesión. Explican desde la Junta de Cofradías que hasta el próximo 4 de junio se podrá sumar gente notificándoselo a su hermandad. A partir de ahí se establecerán turnos de relevo para ir completando el recorrido.

Participarán las cinco cofradías de Ferrol —Angustias, Dolores, Merced, Santo Entierro y Soledad, por este orden—, además de una representación de Cáritas Diocesana y de Adoración Nocturna. Asimismo, no faltarán tampoco los niños y niñas que este año hayan hecho la Primera Comunión, así como los Acólitos y la presidencia, que estará encabezada por el obispo y contará también con otras autoridades religiosas, además de civiles y militares. Será la Unidad de Música del Tercio Norte de Infantería de Marina la encargada de poner banda sonora a la cita.

En días anteriores, desde la Diócesis y Cáritas promueven la campaña ‘Elige amar. Elige comunidad’ enmarcada en el Corpus y el Día de la Caridad. Así, con diversas actividades que culminarán con la misa y la procesión el día 7, quieren trasladar “una invitación a reforzar la fraternidad y la participación activa en la construcción de una sociedad más justa y solidaria”, proponiendo “avanzar hacia una Iglesia centrada en la dignidad de la persona y el cuidado de los más vulnerables”.

El Grupo Sacramental de Fieles prepara un pregón y un altar El Grupo Sacramental de Fieles de Ferrol participará de nuevo activamente en la celebración del Corpus de la ciudad naval. No en vano, ya el año pasado realizó un altar de culto en la calle de la Iglesia, una actividad que repetirá de nuevo el domingo 7, a partir de las 18.00 horas, en los exteriores de la concatedral de San Julián, por donde pasará el cortejo. No obstante, el miércoles 3 llevarán a cabo un pregón en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, en el Campus de Esteiro, a cargo de Daniel Cuesta, el que fuera pregonero de la Semana Santa en 2025. Empezará a las 20.00 horas.