El metal ferrolano vuelve este martes a la huelga para desbloquear la negociación del convenio

La primera jornada de la huelga tuvo lugar el pasado martes Jorge Meis

El sector siderometalúrgico coruñés volverá a parar este martes, una semana después de la primera jornada de huelga, con el objetivo de presionar a la patronal de la provincia para mover ficha en la negociación de un convenio en la que apenas se han dado pasos desde que caducó el último, en diciembre del año pasado. Este jueves, día 28, está previsto un nuevo encuentro.

La movilización, que se estima masiva porque alcanzará no solo a los astilleros públicos de la ría de Ferrol, sino a los polígonos industriales en los que se localiza buena parte de las compañías auxiliares, comenzará esta madrugada, en torno a las 5.00 horas, con piquetes informativos en los accesos de las factorías y en los parques empresariales. A las 12.00 saldrá una manifestación desde Esteiro rumbo al puerto.

Los sindicatos convocantes –CCOO, CIG y UGT– consideran que la patronal ha “secuestrado” la negociación del nuevo convenio. Aunque el malestar sobre la evolución de la mesa bilateral viene expresándose públicamente desde febrero, precisamente por la falta de avances –la última propuesta consiste en un incremento salarial del 8% en los cinco años de vigencia del nuevo acuerdo–, no fue hasta el pasado día 6 cuando llegó el detonante. Entonces, explican las centrales sindicales, estaba fijada una reunión de la comisión negociadora que la patronal suspendió alegando una protesta del personal del comercio frente a la sede de la Confederación de Empresarios de A Coruña –CEC–.

Reivindicaciones

“O metal quere negociar o seu convenio e quere unha negociación real”, afirman los sindicatos, que consideran que la mejora salarial es insuficiente “nun contexto de suba da carestía e empobrecemento derivado da guerra en Irán”. A su juicio, la patronal pretende “dilatar de maneira intencionada a sinatura dun acordo” y anuncian que no van a tolerar “que sexa o persoal quen pague esta conxuntura nin un retroceso nos dereitos laborais conquistados tras moitos anos de negociación e loita, mentres as empresas continúan incrementando os seus beneficios”.

Las centrales sindicales, que representan a alrededor de 15.000 trabajadores y trabajadoras en toda la provincia, sostienen que sus demandas son “realistas e razoábeis”, con cuestiones “tan básicas como un incremento salarial digno, reducir a xornada laboral, regular os pluses, combater a precarización a través das ETT e dos contratos fixos descontinuos, mellorar os complementos das baixas médicas ou limitar a subcontratación en cadea”.

Entre las medidas más concretas se encuentra la demanda de una jornada anual máxima de 1.712 horas o la inclusión de una cláusula de revisión salarial automática de acuerdo al IPC cada 1 de enero de los años de vigencia del nuevo acuerdo.

Además, la parte social apuesta por ampliar a más actividades que las actuales el derecho de subrogación, garantizar el acceso a la jubilación parcial y también adecuar los pluses de toxicidad, penosidad y peligrosidad “para que realmente os poidan percibir as persoas que traballan nestas condicións”. En el caso del naval de la ría de Ferrol, los sindicatos están todavía a la espera de poder abordar cambios en las cuantías y la estructura del llamado “plus de estaleiro”.