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Ferrol

El Concello restringirá la circulación de vehículos pesados en la calle Igrexa por obras

El resto de usuarios podrán continuar empleando la vía con normalidad

Redacción
25/05/2026 19:57
Calle de la Iglesia
El tramo afectado será entre Concepción Arenal y Carmen
Jorge Meis
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El gobierno local de Ferrol restringirá, a partir del próximo miércoles, día 27, el acceso de vehículos pesados –con masa en carga superior a 3.500 kilos– a un tramo de la calle Igrexa por obras de mejora en la calzada. El segmento afectado será el comprendido entre Concepción Arenal y Carmen, si bien el acceso al mismo por parte de utilitarios seguirá estando permitido. De este modo, los camiones y vehículos de transporte que superen el mencionado peso deberán abandonar Igrexa a la altura de la plaza de Galicia, mientras que si circulan por Terra el desvío será por la calle Real. Las restricciones estarán vigentes desde las 14.00 horas del miércoles hasta la mañana del 1 de junio.

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