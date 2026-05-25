El Concello destinará 253.000 euros a la reforma del pabellón de Santa Mariña

El grueso de la intervención se focalizará en la cubierta del polideportivo Cedida

Las actuaciones de arreglo y mejora de infraestructuras deportivas ligadas al macro proyecto municipal ‘Cidade do Deporte’ continúan sucediéndose. La última intervención contemplada, anunciada hoy mismo tras la aprobación en Xunta de Goberno Local (XGL) de su expediente de contratación, es la relativa al pabellón de Santa Mariña.

La propuesta, como explicó el alcalde, José Manuel Rey, seguirá la misma línea adoptada en instalaciones similares, como los polideportivos del Ensanche A y Caranza, centrándose en la renovación de la cubierta y en la mejora de la accesibilidad y el terreno de juego. “Estamos cada vez máis preto de licitar a totalidade do investimento de 18 millóns de euros para a transformación de Ferrol na gran cidade do deporte”, celebró Rey Varela, informando de que, en este caso, las obras están valoradas en 253.276 euros y que tendrán un plazo de ejecución estimado de cuatro meses.

“A actuación principal será a reparación da cuberta, que está moi deteriorada pola falta de mantemento despois de moitos anos”, afirmó el regidor, avanzando que las obras consistirán en la sustitución de los paneles translúcidos dañados, salvo en el área de almacenamiento que emplea la Asociación de Vecinos, donde se cambiará por completo. De igual modo, se realizarán labores de revisión y limpieza en el canalón principal del tejado.

En cuanto al interior, Rey Varela señaló que se acometerá “unha renovación integral da pista”, que incluye la aplicación de una nueva capa de revestimiento, además del repintado de las líneas del terreno de juego. “Tamén sustituiranse cristais rotos dende fai tempo, as portas interiores, a exterior do fronte sur e o actual portalón enrollable, que será sustituido por un novo sistema automático con lamas de aluminio”.

Asimismo, en términos de accesibilidad, se ejecutará una rampa en la zona de aseos para las personas con movilidad reducida; mientras que en el ámbito de la seguridad se mejorará la iluminación de emergencia, aportando nuevos puntos de luz, así como la dotación de extintores adicionales.